Mattia De Sciglio, difensore della Juventus, parla a Prime Video dopo la vittoria contro lo Zenit: "Festeggiare così il compleanno penso sia il modo migliore ma principalmente per la vittoria della squadra. Fare tre su tre nelle prime partite di Champions non ci garantisce il passaggio del turno ma è un primo passo. Testa al campionato e al ritorno con lo Zenit pensiamo a passare il turno".



DIFESA IMPERMEABILE - "Stiamo trovando sempre di più quella solidità che ci è un po' mancata nella prime partite. L'1-0 è il risultato migliore il più bello. Ti dà sempre più morale e fiducia. Godiamoci questa serata e da domani testa alla gara di domenica".



RISCATTO PERSONALE - "Continuo a lavorare sodo. So quello che valgo e, quando sento la fiducia da parte di tutti, mi aiuta a rendere di più e a dimostrare le mie qualità".