Secondo quanto riporta Tuttosport Mattia De Sciglio verrà ceduto nella prossima finestra di mercato. Il difensore ex Milan è tra i candidati a lasciare il club bianconero dove potrebbe tornare in pianta stabile Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari. L'ex Roma piace al Napoli che potrebbe inserirlo in un'eventuale trattativa per Arek Milik, Raiola vuole permanenza alla Juve oppure cessione a titolo definitivo e la Juve potrebbe decidere di trattenerlo proprio per rimpiazzare l'ex difensore rossonero.