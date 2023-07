Poteva restare, invece se ne andrà. Il destino di Koni De Winter sembra deciso, senza Conference non c'è spazio per un centrale in più, nel caso si attingerà dalla Next Gen. E il belga attende il progetto giusto, mezza serie A lo chiede in prestito, per una decina di milioni può partire a titolo definitivo secondo la Juve: Genoa e Udinese in pole position.