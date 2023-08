Dopo settimane di trattative Juventus e Genoa hanno finalmente trovato l'intesa per il passaggio in rossoblù di Koni De Winter.



Il difensore belga, classe 2001, è arrivato questa mattina nel capoluogo ligure e in questo momento sta svolgendo le visite mediche preliminari alla firma sul contratto con il Grifone.



De Winter passerà al Genoa in prestito con diritto di riscatto che diverrà obbligo in caso di salvezza della formazione di Gilardino. La cifra complessiva dell'operazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro.