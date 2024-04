Juve, De Winter porta soldi freschi: scattato il riscatto del Genoa

08 apr 2024

Koni De Winter è da ieri ufficialmente a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Genoa.



La presenza in campo ieri sera al Bentegodi del 22enne difensore belga è stata la 25^ in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, con la maglia del club rossoblù. Un traguardo all'apparenza banale ma che in realtà ha fatto scattare la clausola di riscatto del ragazzo da parte del Grifone.



L'accordo stipulato in estate tra il Genoa e la Juventus, ormai ex titolare del cartellino di De Winter, prevedeva infatti un prestito con opzione di riscatto finalizzata al raggiungimento delle 25 gare stagionali. Obiettivo, come detto, raggiunto ieri sera che consente ai bianconeri di incassare 8 milioni di euro da un giocatore cresciuto nel vivaio interno. La cifra inoltre potrebbe anche salire ulteriormente di altri 2 milioni nelle prossime stagioni, qualora De Winter e il Genoa dovesse raggiungere i traguardi-bonus compresi nel già citato accordo con la Juve.