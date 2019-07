"Ci saranno movimenti in entrata ma anche in uscita". Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri conferma che il mercato dei bianconeri è ancora in fermento e come riporta Ilbianconero.com tra le uscite ci saranno anche i due centrocampisti Sami Khedira e Blaise Matuidi. Il primo ha in mano un'offerta del Fenerbache mentre il secondo piace a Monaco, Psg e Manchester United.