Merih Demiral e un futuro ancora tutto da scrivere. Il difensore turco della Juventus è stato al centro di tante voci nel mercato di gennaio.. L’interesse esiste ma non è mai sfociato in una vera e propria trattativa a causa di una valutazione giudicata molto elevata dal club inglese.Fabio Paratici stima parecchio Merih Demiral. In passato ha resistito alla tentazione di diverse proposte arrivate sia dalla Premier League, con il Leicester in prima fila, che dal Milan. Ora la situazione è cambiata: l’ex Sassuolo non è considerato incedibile e potrebbe lasciare la Juventus se dovesse arrivare l’offerta giusta.