Tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre Giuseppe Marotta incontrerà Mino Raiola per discutere del futuro di Moise Kean. L'attaccante resterà alla Juventus fino a gennai, ma poi andrà via perché ha bisogno di giocare. La dirigenza bianconera e il procuratore italo-olandese valuteranno insieme eventuali offerte, in Serie A ma anche all'estero, per trovargli la miglior sistemazione. Nel frattempo alla corte di Allegri non è detto che non trovi anche qualche presenza. A riportarlo è Tuttosport.