Nelle prime uscite precampionato della Juventus è emerso tra gli altri il mancino di Matias Soulé, talento della Primavera bianconera venuto a Torino col mito di Dybala. Proprio davanti alla Joya Soulé si è messo in mostra e adesso, secondo la Gazzetta dello Sport, per lui si aprono le porte della promozione nell'Under 23. Niente prestiti in giro, dunque, ma una permanenza nell'alveo juventino con la possibilità di farsi valere in Serie C.