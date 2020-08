Manuel Locatelli ancora al Sassuolo. Come scrive il Corriere dello Sport, la Juventus si è informata per l'ex Milan, ma la richiesta di 40 milioni di euro fatta dal club neroverde ha fatto fare un passo indietro alla Vecchia Signora. Per questo, il classe '98, è destinato a restare alla corte di De Zerbi per un'altra stagione.