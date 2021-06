Dopo la rottura del crociato che non gli ha permesso di mettersi in mostra in Serie A con la maglia del Parma, Hans Nicolussi è pronto a rimettersi in gioco, sempre in prestito dalla Juventus, in Serie B: la Gazzetta dello Sport conferma le insistenti voci che vedo il talentuoso centrocampista bianconero al Pisa nella prossima stagione. Operazione propiziata dal fatto che il nuovo direttore sportivo del club toscano è Claudio Chiellini, fratello di Giorgio.