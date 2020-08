Tra i giocatori da vendere o spedire in prestito c’è anche Marco Pjaca. Il più grosso talento degli Europei 2016 ha tradito le aspettative, restando un oggetto misterioso (penalizzato anche dagli infortuni) sia alla Juventus che in ogni squadra in cui è stato parcheggiato (Schalke 04, Fiorentina e Anderlecht). Il suo futuro è sicuramente lontano da Torino, anche se non è ancora stata identificata una sistemazione. In Italia ci sta pensando il neopromosso Benevento, mentre all’estero ci sono alcuni club di Premier League che sosterrebbero volentieri il suo ingaggio.