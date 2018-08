Miralem Pjanic è uno dei nomi caldi per il mercato bianconero visto che il centrocampista ex Roma è finito nel mirino di altri top club europei come Barcellona, Real Madrid e Manchester City. I bianconeri non hanno intenzione di cedere Pjanic per meno di 80 milioni e sono disposti a parlarne solo per una cifra superiore. Se al termine della sessione di mercato non ci sarà la cessione allora la Juve rinnoverà il contratto del centrocampista bosniaco che guadagna attualmente 4,5 milioni di euro all'anno. Il rinnovo potrebbe portare lo stipendio dell'ex Roma sopra ai 6 milioni di euro.