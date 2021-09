Uno tira l'altro. In attesa di risolvere il rebus Dybala, la Juventus ha prolungato il contratto di un altro calciatore argentino. Come si legge su Tuttosport, ieri Matias Soulé (classe 2003) ha firmato un nuovo accordo fino a giugno 2024, con opzione per estendere l'intesa al 2026: "Sono molto felice della fiducia che il club ha riposto in me fin dal primo momento, voglio restare in bianconero il più a lungo possibile per imparare ogni giorno e fare sempre meglio in campo".



Negli ultimi mesi la Juve ha perfezionato i rinnovi di contratto con Dragusin (2025), De Winter (2024) e Da Graca (2024).