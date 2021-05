Alessandro Del Piero, ex capitano e attaccante della Juve, commenta a Sky Sport il rigore concesso ai bianconeri all'88' nella partita poi vinta 3-2 contro l'Inter: "Perisic non fa niente, io lo vedo fermo. Gli arbitri dovrebbero venire qui a spiegarci cosa hanno visto. Cuadrado fa delle finte, ma è lì, è la gamba di Cuadrado che va verso di lui, il piede entra tra le sue gambe. Non è rigore, ma noi forse siamo di un altro calcio, non è rigore nessuno dei tre".