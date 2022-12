La storia tra Alessandro Del Piero e la Juventus potrebbe avere un nuovo capitolo. L’ex capitano della Vecchia Signora ha salutato il bianconero ormai oltre 10 anni fa, nel maggio 2012, conquistando il primo scudetto dell’era Conte e ora dopo le dimissioni di tutto il Cda potrebbe rientrare in società come dirigente. È questa l’opzione più accreditata secondo gli esperti di Snai che vedono Del Piero nell’organigramma della Juve, entro il prossimo giugno, in quota a 1,35 mentre, riporta Agipronews, sale a 4,50 l’ingresso nello staff della nazionale italiana di Roberto Mancini, alla ricerca di un cambio di rotta dopo la mancata qualificazione al secondo mondiale consecutivo.