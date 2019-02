Alessandro Del Piero ha parlato a Sky Sport del suo incontro con Paulo Dybala: "Ci sono cose che riguardano lo spogliatoio che rimangono li. Abbiamo una sfida in ballo, dovevamo vederci da tanto tempo, abbiamo preso un caffé. Il caffé è stato lungo e abbiamo parlato di tante cose ma non sul fatto che giochi oppure no. Secondo me può giocare, è pronto anche il gol gli ha dato confidenza per me è pronto per giocare. Venerdì Allegri è stato bravissimo a lasciare una porta aperta dicendo però che la Juve deve fare gol".