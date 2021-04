Alessandro Del Piero in collegamento con Sky Sport ha avuto modo di parlare dell'ex compagno alla Juventus, oggi allenatore del Real Madrid (in questo momento impegnato in Champions League) Zinedine Zidane: "Zidane è l’eccezione nel calcio, non la base. Siamo rimasti molto vicini, in quel periodo eravamo spesso insieme anche per questioni di sponsor oltre che di spogliatoio. Ci assomigliavamo come gioco, io e lui eravamo parte del tridente con Inzaghi che aveva invece caratteristiche diverse. Ha dato tante gioie con la maglia della Juventus, qualche dolore in più invece quando lo abbiamo incontrato con la Nazionale".