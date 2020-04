È usanza di questo periodo tra medici e infermieri impegnati nelle corsie degli ospedali per combattere il coronavirus, presentarsi con nome e numero del proprio giocatore del cuore. Un modo per avere una presenza spirituale, calcistica, al proprio fianco, che ha toccato in primis i diretti interessanti. È il caso di, ex numero 10 della Juventus, che ha reso omaggio attraverso Instagram ad un operatore sanitario che si è scritto sul retro del camice il suo nome e numero di maglia.