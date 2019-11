Alessandro Del Piero, ex numero 10 della Juventus, parla a Sky Sport della vittoria bianconera sul Lokomotiv Mosca, in cui Ronaldo è stato sostituito: "Dall'atteggiamento del corpo non sembrava una faccia tranquilla. Non è che gli ha detto 'Grazie, mister, per avermi risparmiato questi 8 minuti di partita'. Giusto far così? Cristiano è uno competitivo, vuole giocarle tutte. Spesso è anche pronto a farlo, dal punto di vista fisico. Non è stato brillantissimo, e hai Dybala e Higuain che stanno facendo benissimo. La sostituzione ci sta, mi auguri che non si arrabbi poi così tanto. E' il Ronaldo storico delle ultime cinque annate: all'inizio faticava a livello fisico e in termini di gol, per fare poi una seconda parte di stagione - e l'ha dimostrato anche con la Juve - con il top di forma per i momenti clou. Dobbiamo dargli fiducia, non ha mai deluso. Punizioni? Pjanic potrebbe dirgli di calciarle, ma anche Dybala".