. No,non ha deciso di tornare a giocare, suo figlioperò sta iniziando la sua carriera. E, come riportato da As, l'erede di Pinturicchio è in prova con il. Formatosi nell',​ il ragazzo quindicenne si sta allenando con la squadra cadetti del club madrileno, preferendo la Spagna dunque all'Italia dove il suo cognome peserebbe di più.