Merih Demiral, difensore turco della Juventus, parla all'agenzia Anadolu.



GLI EUROPEI - "Turchia? Siamo giocatori che amano la pressione, giochiamo nei migliori campionati e nelle migliori squadre. La pressione ci fa bene, c'è una competizione dolce tra di noi. Tutti giocano l'uno per l'altro nella nostra squadra. E l'Europeo è bellissimo, avremo successo".



CONTRO L'ITALIA - "La partita dell'11 giugno? Cercherò di fare del mio meglio. Sarà speciale giocare in Italia contro l'Italia. Si scherza nello spogliatoio. Bonucci e Chiellini mi prendono in giro, io li ho stuzzicati un po'. Chiellini mi ha detto: 'Come sta Yilmaz?'. Loro usano i cognomi... ci guardano, hanno bei ricordi della nostra squadra e conoscono i nostri calciatori. E' bello avere una gara così. E sono molto legato a Buffon: Senol ha mandato la sua maglia al 'maestro', è una persona speciale, molto modesta. Mi ha sempre sostenuto".



CHIELLINI E I BIG - "Chiellini ha 37 anni, ma vedere quell'intensità in allenamento mi impressiona molto. Buffon si allena ancora tanto a 42 anni. Per me è molto importante che giocatori come Dybala e Ronaldo dicano di fare qualcosa in allenamento, anche quando non gioco. L'esperienza è grande".



SU RONALDO - "Vuole imparare il turco ogni giorno! Ma anche Dybala e gli altri compagni di squadra. Sto imparando lo spagnolo, me lo insegnano. Il feeling è bello".