Un nuovo caso di Covid-19 in casa Juve. Anche Merih Demiral, infatti, è risultato positivo al tampone nel ritiro della Nazionale turca. Una positività riscontrata già da qualche giorno ma mai annunciata ufficialmente dalla selezione turca: si spiega così, ora, la tripla assenza contro Olanda, Norvegia e Lettonia, dove il difensore della Juve non si era nemmeno accomodato in panchina.



DOMANI A TORINO - Nonostante qualche sintomo, Demiral sta bene e rientrerà a Torino nella giornata di domani con un volo sanitario. Poi, svolgerà l'isolamento al J|Medical, in attesa della guarigione. Salterà, dunque, le sfide contro Torino e Napoli.