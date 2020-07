Giorgio Chiellini va verso il recupero, mentre l'infermeria bianconera resta ancora affollata. Tra i nomi in via di recupero c'è anche Demiral, che sta lavorando duramente per poter recuperare per metà luglio. Domenica, spiega Tuttosport, mentre il resto della squadra aveva il giorno libero, il difensore turco ha svolto un’attività in piscina utile a migliorare la condizione fisica. E anche ieri pomeriggio si è allenato alla Continassa, insieme con un collaboratore di Sarri, provando e riprovando dribbling e tiri. Demiral confida di poter tornare in campo per Juventus-Lazio, il 20 luglio.