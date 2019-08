La Juventus ha detto no a tutti per Merih Demiral. Arrivato quest'estate dal Sassuolo per 18 milioni di euro, il difensore turco è stato il più richiesto sul mercato tra i giocatori bianconeri. Prima di chiudere per Duarte, il Milan ci ha provato, ma è stata dell'Atletico Madrid l'offerta più importante per il giocatore, prontamente rifiutata dal direttore sportivo della Juve Paratici. Demiral resterà a disposizione di Sarri per la prossima stagione, non ci sono più dubbi. Il difensore ha stregato il nuovo allenatore, che lo considera la quarta scelta dopo Chiellini, De Ligt e Bonucci. Demiral rimarrà comunque un osservato speciale dell'Atletico e dei top club europei, ma per ora se lo gode la Juve...