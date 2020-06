L’infortunio di Sami Khedira preoccupa la Juve. Il tedesco ha riportato una lesione parziale del tendine del muscolo dell’adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori verifiche, per avere maggiori certezze sui tempi di recupero, che però già da oggi appaiano lunghi. Khedira dovrà star fuori almeno un mese e mezzo: la sua stagione potrebbe già essere finita. Anche per questo il club bianconero, secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe sostituire in lista Uefa il centrocampista col rientrante Demiral.