"Dragusin? No, il ballottaggio è trae Chiellini". Parole di Andrea, allenatore della, che esclude il giovane (in trattativa per rinnovare il proprio contratto) e pensa al senatore o allo scalpitante centrale arrivato dal, che l'anno scorso, prima del crociato rotto, veniva preferito addirittura a sua maestà. Ora la situazione è cambiata e anche il futuro può subire delle modifiche.In ballottaggio, quindi, per giocare titolare contro i rossoblù, Merihscalpita, vuole più spazio, ha voglia di tornare a essere importante come nei primi mesi con: per questo è in programma un faccia a faccia con la dirigenza, per questo chiederà garanzie per la difesa bianconera che verrà.Come valuta Pirlo per il campo, valuta la dirigenza. Il presente èpiù, ma vista l'età del 19 e del 3,Deve solo saper aspettare il suo momento, ma non è detto che abbia la pazienza necessaria. In passato la Juve ha respinto gli assalti di Dortmund, United e Milan, ma la situazione era differente. Ora ogni ipotesi va valutata. E l'addio, non a gennaio ma in estate, non è utopia.