"Soon" scrivein una storia sul suo profilo Instagram. Non una, non due, ma tre volte. Dopo la rottura del crociato sinistro subita contro la Roma a metà gennaio, il difensore turco non vede l'ora di poter tornare in campo. L'ex Sassuolo scalpita per rientrare, può essere un rinforzo in più per Maurizio Sarri in vista del finale di stagione. Con lo slittamento della Serie A, infatti, Demiral sta recuperando per provare a giocare le ultime gare di campionato.