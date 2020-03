Merih Demiral lancia un messaggio su Twitter dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus: "Il nostro club ha preso alcune decisioni per motivi precauzionali. Quindi continuerò il mo lavoro a casa per un po '. La mia salute va bene e non c'è niente di panico. Grazie a coloro che hanno fornito il loro supporto. Si prega di prendere le misure necessarie".