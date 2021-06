Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore più vendibile e con più mercato della Juventus sembra essere Merih Demiral. Il club bianconero lo valuta circa 40 milioni di euro ed in ogni caso registrerà una plusvalenza dai 11,7 milioni di euro in su. L’ingaggio è abbordabile, circa 2 milioni di euro netti. Demiral prima disputerà l’Europeo con la sua Turchia, poi penserà al futuro ed a possibili offerte provenienti dal mercato.