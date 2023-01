Flop. Fino a questo momento è difficile togliere questa definizione da Leandro, almeno per quel che riguarda la sua avventura in bianconero. Contro ogni aspettativa, almeno in casa. Anche perché del centrocampista argentino, alla Continassa, sapevano praticamente tutto. Seguito e corteggiato per anni, fin dai tempi dell'Empoli. Poi da quando è approdato alanno dopo anno, la Juve ci ha provato, facendo sempre sul serio. Andandosi però a scontrare contro una valutazione ritenuta sempre eccessiva.