Lo avevano promesso, lo hanno fatto: oltre 2000 tifosi coreani si sono ribellati dopo aver pagato il biglietto per l'amichevole tra Juventus e Team K-League, in programma lo scorso 26 luglio a Seul. Nell'amichevole contro la selezione dei migliori giocatori del campionato coreano, infatti, Maurizio Sarri ha lasciato in panchina Cristiano Ronaldo per tutti i 90 minuti. La polizia metropolitana di Seul, ora sta indagando per capire se CR7 ha violato la legge del paese, infrangendo il contratto e non scendendo in campo per la partita. Un avvocato di LKB & Partners ha presentato una denuncia contro Cristiano, la Juve e TheFasta, agenzia che ha organizzato il match. Improbabile, tuttavia, che l'asso portoghese si debba recare in Corea.