Il derby di Torino vale doppio per Alvaro Morata. Come si legge su Tuttosport, oltre alla vittoria sul campo per avvicinarsi all'obiettivo della qualificazione in Champions League, l'attaccante spagnolo vuole convincere la Juventus a riscattare il suo cartellino a titolo definitivo dall'Atletico Madrid, da dove è arrivato in prestito.



La cifra già stabilita è di 45 milioni di euro, in alternativa il club bianconero potrebbe scegliere l’opzione di un ulteriore anno di prestito (10 milioni) oppure di rinunciare a qualsivoglia prelazione e salutare Morata.