Angelo Di Livio dice la sua sulle possibilità della Juventus in Champions League. “Penso che quest’anno possa essere davvero quello buono”, spiega l’ex ala bianconera al Corriere di Torino: “Stavolta la Juve ha un valore aggiunto. Parlo di Cristiano Ronaldo, assolutamente. Lui è davvero straordinario, può dare quello che è mancato nelle ultime occasioni. Un’altra cosa che mi fa pensare bene è la crescita degli altri calciatori, avvenuta anno dopo anno. Poi è tornato Bonucci, ed è stata una gran mossa: questo dimostra che si tratta di una squadra costruita per arrivare fino in fondo".



MERCATO - ”Tra gli acquisti di questa sessione chi mi ha colpito di più? Quelli che sono arrivati sono tutti giocatori importanti. Apprezzo moltissimo Emre Can, è fantastico e spero che lo possano recuperare al cento per cento. Insieme con Matuidi formano una coppia incredibile in mezzo al campo".



TURNOVER - ”Può essere la vera arma in più. Lo dico perché Allegri è un maestro nella gestione delle risorse e saprà come fare. Già si è visto con Bernardeschi, che è partito benissimo e vedo in grande crescita. Lui, come gli altri, dovrà pazientare, accettare le scelte: se riposi il mercoledì in Coppa, poi giocherai la domenica in campionato e viceversa. Ci sarà spazio per tutti".



SORTEGGI - “A questi livelli ogni avversario ha qualità. Io però eviterei assolutamente il Liverpool, è molto pericoloso. È una squadra che sta facendo cose straordinarie ed è partita molto bene. Poi magari meglio affrontare certe squadre al girone che nella fase a eliminazione diretta. Di certo c’è che in tanti vorranno evitare la Juventus".