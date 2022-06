Dopo la decisiva apertura di ieri in seguito a settimane di trattativa, Angel Di Maria è davvero vicino alla Juventus. La trattativa è ai dettagli, la Juve è pronta ad accogliere il nuovo esterno d'attacco che armerà il sinistro di Vlahovic. Troppo marginale l'inserimento del Barcellona, troppo vicino il Mondiale per tornare subito in Argentina, nella sua Rosario. Di Maria, salvo clamorosi scossoni, sarà un giocatore della Juventus.



COSA MANCA - La conferma arriva direttamente dall'entourage del giocatore, che ha rilasciato una dichiarazione a La Stampa: "Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune cose". Quali cose? Bonus e opzioni sul contratto, che di base sarà annuale a 7 milioni.



INDIZIO SOCIAL - A fornire un ulteriore segnale ci ha pensato la moglie del Fideo, Jorgelina Cardoso, che ha cominciato a seguire l'account della Juve su Instagram. Cosa che, al giorno d'oggi, non vuol dire ufficialità ma rappresenta sicuramente una conferma circa i passi avanti.