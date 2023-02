Angel Di Maria ha commentato così, a Sky Sport, la sua grande prestazione a Nantes, nel match di ritorno del playoff di Europa League: "Aspettavo da tantissimo una serata così con la maglia della Juve. Sono riuscito ad alzare il livello, le mie qualità sono lì e ho provato ad aiutare la squadra. Sono contento per i tre gol, per la partita e siamo agli ottavi di finale. Gli infortuni? Sono arrivate anche delle critiche. Sapevo che avrei potuto dare di più. Ci ho messo del tempo a ritrovare la forma, in un mese due ricadute e a livello mentale non è stato facile. Non sono riuscito a dare quello che volevo. Ma sono contento di essere qui e sto facendo il mio meglio per questa maglia".