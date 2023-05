Angel Di Maria, campione del Mondo argentino classe 1988 della Juventus risponde su Residency, app nata per mettere in contatto tifosi e calciatori, ad alcune domande sui suoi compagni in maglia bianconera: "Il compagno più divertente è sicuramente Pinsoglio. Il giocatore che mi ha sorpreso di più alla Juve è stato Fagioli. E’ un grande giocatore con davanti un grande futuro. Mi ricorda Verratti".