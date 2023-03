è Angelil cruccio di Maxin vista della partita con il Friburgo. L'argentino, infatti, si conferma in ritardo rispetto alle aspettative. E dopo l'allenamento personalizzato di martedì, anche in rifinitura non si è visto con il resto del gruppo: qualche corretta su campo secondario prima dell'allenamento, poi il rientro all'interno della struttura bianconera. Inizialmente in gruppo e poi parzialmente con il resto della squadra invece Federicoe Gleisonoltre a Fabio. Assente pure Leonardo