Sono alla Juventus, hanno giocato insieme al Paris Saint-Germain, sono compagni nell'Argentina e hanno vinto, un paio di mesi fa, il Mondiale in Qatar. Per il resto, la stagione che stanno vivendo Angel Di Maria e Leandro Paredes sono due linee una all'opposto dell'altra. Decisivo, protagonista, al centro del gioco il Fideo, decisamente fuori il Mago. E se per il classe '88 i dirigenti bianconeri stanno già pensando al modo per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno, decisamente diversa la situazione dell'ex Roma.



IL RISCATTO - Il suo arrivo dal Psg di fine mercato estivo era stato in prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo a determinate condizioni. Anche semplici, a inizio stagione, come ad esempio il passaggio della Juve agli ottavi di Champions League. I risultati deludenti della squadra di Allegri nella competizione hanno fatto decadere questa condizione e, viste le prestazioni, dalle parti della Continassa non si prende in considerazione al momento l'ipotesi di esercitare quel diritto. Con Paredes che, a giugno, è destinato quindi a far ritorno a Parigi.