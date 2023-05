“Nessuna novità”. Telegrafico, essenziale. Così Francesco Calvo ha commentato lo stato dell'arte in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto di Angel Di Maria. Due parole che però non potrebbero essere più sincere di così. Perché i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del campione argentino proseguono, con una frequenza tipica del momento attuale, quello di una stagione che sta per concludersi. Ma per arrivare alle ultime battute di una trattativa tutt'altro che banale, servirà ancora altro tempo, serviranno ancora altre certezze che in questo momento non possono avere né la Juve né tantomeno Di Maria. Che ha ribadito anche pubblicamente la propria apertura a restare ancora una stagione, una solida base da cui partire ma che da sola non è sufficiente nemmeno se unita alla volontà del club bianconero di trattenerlo almeno per un altro anno.

LA TRATTATIVA – La possibilità di disputare la Champions sarà un fattore ma non quello decisivo. Così come non è in questo caso l'aspetto economico ad apparire come centrale. Preso atto del fatto che a Torino si è trovato in condizioni ideali anche con la propria famiglia, Di Maria attende comunque garanzie tecniche e di ambizioni, rassicurazioni pure su una gestione da condividere nell'anno che lo separerà dall'ultima Copa America con l'Argentina. E mischiando il tutto, la proposta della Juve dovrà essere più convincente di quelle che pure stanno arrivando sul tavolo del Fideo, in particolar modo da Barcellona. Filtra in ogni caso ottimismo, ora Di Maria è più vicino al rinnovo che non all'addio, una situazione completamente diversa da quella che vede per esempio Adrien Rabiot protagonista. Ma manca ancora qualcosa per il sì del Fideo, servirà ancora un po' di tempo e tante certezze in più.