Per questi ultimi due obiettivi il casting è più aperto che mai. Per Pogba si intensifica il forcing con la speranza, anzi l'obiettivo, di poter incassare il sì nel minor tempo possibile. Proprio come sul fronte legato a Di Maria, ritenuto l'uomo giusto da Allegri.e. Al netto dei costi maggiori che bisognerebbe affrontare non potendo contare sui vantaggi fiscali del Decreto Crescita, non ci sono più dubbi riguardo la volontà di Allegri di affrontare almeno la prossima stagione con Di Maria a fare da punto di riferimento nella fase offensiva della Juve ha in mente. Rilanciando poi la sfida, convinto com'è di poter poi convincere strada facendo El Fideo a restare almeno un altro anno a Torino.Semmai, è Di Maria da far firmare a ogni costo. E nonostante dalla Spagna si tengano vive le nobili piste Barcellona o Atletico, la Juve è determinata a concludere questa operazione nel minor tempo possibile