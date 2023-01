14 gennaio 2009 all'Estádio da Luz, in occasione di Benfica-Olhanense, valida per la seconda giornata dell'Allianz Cup, la Coppa di Lega portoghese: finisce 4-1 con il primo gol per le Aguias di Angel Di Maria, davanti a Diego Armando Maradona.



LA FURIA DEI TIFOSI - 14 anni dopo, la scelta di condividere il video del gesto tecnico dal profilo del suo ex club nelle proprie storie, dopo la brutta cinquina incassata a Napoli, ha provocato l'ira dei tifosi della Juve: sui social centinaia di commenti stizziti per il pessimo tempismo, con inviti a cambiare aria.