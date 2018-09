Bianconeri al lavoro in tarda mattinata, dopo il rientro notturno da Frosinone: scarico in palestra, come sempre, per i giocatori maggiormente impegnati ieri, campo per gli altri. Domani rifinitura pre Bologna e conferenza stampa di Mister Allegri: appuntamento alle 12 all’Allianz Stadium e in diretta su Juventus Tv.