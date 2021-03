. Il club bianconero è alle prese con il sesto caso di coronavirus in questa stagione (solo tra i giocatori): dopo Ronaldo, McKennie, Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, ecco Rodrigo Bentancur. Il giocatore è asintomatico ed è già stato messo in isolamento, mentre il resto della squadra è entrato in bolla come da protocollo.