Andrea Pirlo è il quinto allenatore scelto da Andrea Agnelli per la sua Juventus, dal 2010 a oggi. Nessuno dei precedenti, però, è partito peggio di lui nelle prime sei partite giocate in stagione: due vittorie, più una terza a tavolino contro il Napoli, tre pareggi e una sconfitta. Dalle sei vittorie su sei di Massimiliano Allegri, alle tre con tre pareggi di Antonio Conte, passando per le quattro di Maurizio Sarri e di Luigi Delneri, nessuno ha fatto peggio di Pirlo.