La Juventus scende in campo questa sera alle ore 18 all'Allianz Stadium contro l'Empoli, per tornare a vincere fin da subito dopo la sconfitta contro il Genoa che ha preceduto la sosta delle Nazionali. Queste le dieci curiosità verso la sfida, pubblicate dal sito ufficiale bianconero:



I PRECEDENTI - Confronto numero 24 in Serie A tra Juventus ed Empoli: bianconeri avanti per 18 vittorie a due; tre pareggi completano il quadro. Tra le squadre che partecipano a questa Serie A, la Juventus è quella contro la quale l’Empoli registra una percentuale di sconfitte più alta (78%) nel massimo torneo.



CONTRO L'EMPOLI IN CASA - La Juventus ha guadagnato 31 punti dei 33 disponibili in casa contro l’Empoli in Serie A: le ultime sette gare interne hanno visto sette successi dei bianconeri, con soltanto due gol segnati dai toscani.



JUVE VS NEOPROMOSSE - La Juventus non perde da 35 partite (32V, 3N) contro squadre neopromosse in Serie A: è la striscia di imbattibilità più lunga contro queste formazioni nella storia del massimo campionato.



IN GOL ALL'ALLIANZ STADIUM - La Juventus ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe: i bianconeri non arrivano a cinque gare interne di fila con tre o più reti in Serie A dal febbraio 2014.



GLI EMPOLESI IN TRASFERTA - L’Empoli è, con il Chievo, una delle due squadre di questo campionato a non aver ancora vinto in trasferta: quattro pareggi e nove sconfitte per i toscani. LETALI NEI PRIMI TEMPI - La Juventus è, insieme alla Roma, una delle due squadre ad aver segnato più gol nei primi tempi di questo campionato (27, dei quali 18 nella prima mezz’ora di gioco), mentre l’Empoli quella che ne ha subiti di più (25) nello stesso intervallo temporale.



20 GOL DA PALLA INATTIVA - La Juventus ha realizzato 20 gol da palla inattiva, 10 di questi su sviluppo di corner: record in entrambi i casi in questa Serie A.



CHE PERCENTUALI, TEK! - Tra i portieri con almeno 11 presenze in questo campionato Wojciech Szczesny è quello con la percentuale più alta di parate (78%).



MARIO 2 SU 3 - Nelle tre sfide giocate contro l’Empoli in Serie A, Mario Mandzukic ha realizzato due gol. L’attaccante croato ha inoltre preso parte attiva a 10 gol in 17 sfide contro squadre neopromosse nel massimo campionato (sei reti e quattro assist).



GLI ULTIMI 4 DI FEDE - Gli ultimi quattro gol realizzati da Federico Bernardeschi in Serie A sono arrivati in trasferta; il classe 1994 non va a segno in casa nel torneo dall’ottobre 2017 (vs SPAL).