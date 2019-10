La Juventus ha pubblicato dieci curiosità in vista della grande sfida contro l'Inter di questa sera tramite il proprio sito ufficiale:



UNA SU 13 L'Inter ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro la Juventus (5N, 7P) - successo per 2-1 nel settembre 2016, con Frank de Boer in panchina – nelle precedenti 13 i nerazzurri avevano vinto tre volte.



IL PIU' DISPUTATO Nessun match si è disputato più volte in Serie A rispetto alla sfida tra Inter e Juventus (172), al pari della gara tra Inter e Roma.



PUNTEGGIO PIU' FREQUENTE... Il punteggio più frequente tra Inter e Juventus in Serie A è l’1-0 a favore dei bianconeri, finale di 22 incontri, il più recente nella gara d’andata dello scorso campionato.



COSI' A SAN SIRO L’Inter è sia la squadra contro cui la Juventus ha perso di più in trasferta (35 sconfitte in 86 match) sia quella contro cui ha subito il maggior numero di gol fuori casa (134) nella sua storia in Serie A.



MAI DUE VOLTE DI FILA Nelle ultime sette sfide al Meazza tra Inter e Juventus in Serie A non si è mai ripetuto per due match di fila lo stesso risultato: pareggio in quella più recente (1-1).



CR7 A SAN SIRO Cristiano Ronaldo è andato in rete nelle sue prime due gare di Serie A giocate a San Siro: nell’era dei tre punti a vittoria, solo Andriy Shevchenko è riuscito a segnare in tutte le prime tre gare giocate in questo stadio nella competizione.



TOP PASS I primi tre giocatori per numero di passaggi in questo campionato sono di Inter e Juventus: Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e Miralem Pjanic.



NON NEL PRIMO QUARTO D'ORA Né Juventus né Inter hanno segnato nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato - i nerazzurri inoltre non hanno subito nemmeno una rete nei primi tempi della Serie A 2019/20 (unica squadra).



L'INIZIO DELL'INTER L’Inter ha vinto le prime sei partite stagionali in questo campionato: precedentemente i nerazzurri ci erano riusciti solo nel 1966/67, quando vinsero anche la settima. Contando anche lo scorso campionato, l’Inter ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A: i nerazzurri non fanno meglio dal 2008, quando si fermarono a quota otto successi di fila.



JUVE 16 SU 18 Escludendo 2004/05 e 2005/06, in 16 delle 18 occasioni in cui la Juventus ha vinto almeno cinque delle prime sei partite stagionali di Serie A, è poi arrivata prima in classifica.