Una partita che può valere lo scudetto: oggi la Juventus scende in campo in casa della Spal e il club bianconero ha raccolto dieci curiosità verso la sfida tramite il proprio sito ufficiale:



SE LA JUVE VINCE O PAREGGIA... Non perdendo, la Juventus vincerebbe lo Scudetto con sei giornate di anticipo, stabilendo un nuovo record nel campionato italiano. La Juventus potrebbe vincere l’ottavo Scudetto di fila, stabilendo il nuovo record di titoli consecutivi nei cinque maggiori campionati europei - migliorando la propria striscia e quella del Lione tra il 2001/02 al 2007/08 (sette di fila).



27 SU 31 Prima di questa stagione nessuna squadra di Serie A era mai riuscita a vincere 27 partite alla 31ᵃ giornata.



COSI' NEI MINUTI FINALI La Juventus ha segnato 30 gol nei 30 minuti finali di partita, più di ogni altra squadra in questo campionato - la SPAL è invece quella che ha realizzato meno reti nel quarto d’ora finale di gara (tre).



QUANTE RIMONTE! La Juventus è la squadra che ha vinto più partite da situazione di svantaggio in questo campionato (cinque su sette).



SETTE RIGORI IN GOL PER LA SIGNORA La Juventus ha segnato sette gol su calcio di rigore, record in questo campionato al pari della Sampdoria. IL FILOTTO DI KEAN Moise Kean ha segnato in tutte le ultime tre partite di campionato: l’ultimo giocatore più giovane ad andare a segno per tre gare consecutive di Serie A è stato Mario Balotelli nel 2009 - qualora segnasse di nuovo sarebbe il più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota quattro.



CR7, TIRI E ASSIST Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha tentato più conclusioni in questo campionato (159). Solo Gomez e Mertens (nove) hanno fornito più assist vincenti di lui (otto) in questo campionato.



ALLEGRI VS SEMPLICI Massimiliano Allegri è imbattuto in Serie A contro Leonardo Semplici, grazie a due vittorie e un pareggio (tutte le partite sono state tra SPAL e Juventus).



LA JUVE IN TRASFERTA La Juventus ha perso solo una delle ultime 28 trasferte di Serie A: 23 successi e quattro pareggi.



JUVE, LA MIGLIORE DA CALCIO PIAZZATO La Juventus è la squadra che in assoluto ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (22), la SPAL quella che ha fatto meglio in percentuale (46%, ovvero 13 da calcio piazzato e 15 su azione).