L'edizione odierna de Il Corriere Torino parla del momento della Juventus: "Il mondo Juve si è ribaltato quasi con la stessa velocità con cui gli avversari ribaltano le partite - si legge -. Subito dopo la ripresa i bianconeri avevano messo assieme la miglior striscia di gare consecutive senza subire gol in stagione: quattro tra campionato e Coppa Italia, cinque considerata la sfida pre-lockdown contro l’Inter. Nelle successive cinque ne hanno incassati 11. Un dato che non può essere spiegato solo con i blackout improvvisi di San Siro e del Mapei Stadium. I 35 gol subiti in Serie A in questa stagione sono il numero più alto dal 2010-11".