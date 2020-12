Domani la Juventus affronterà allo Stadium la Dinamo Kiev, gara che proietterebbe la squadra di Pirlo allo spareggio contro il Barcellona per la vetta del girone di Champions League. Due titolarissimi potrebbero riposare, come annunciato dal tecnico bianconero in conferenza stampa: "Derby contro il Torino? Pensiamo partita dopo partita, domani c'è la Dinamo e mettiamo i giocatori a disposizione per fare una buona partita. Magari chi ha giocato di più, come Cuadrado e Danilo, possono stare a riposo. Domani è una gara di Champions, troveremo un undici preparato".